Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli bulunmuştu: Otopsi raporu çıktı Ahu Tuğba'nın ölümüne ilişkin çıkan otopsi raporunda "şüpheli" bir durumun olmadığına yer verilirken, cenazesinin Türkiye'ye gelişi ise bir kez daha ertelendi.

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Haber Merkezi

Yeşilçam'ın gözde isimlerden birisi olan ve yaşamını Amerika'da sürdüren Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba'nın hayatını kaybetmesinin ardından ölümüne dair birçok iddia ortaya atılmaya başlandı.

Özellikle kızı Anjelik Calvin'in annesinin ölümünü geç fark etmesinin ardından Amerika'da olay yerine gelen polisler, Yeşilçam yıldızının ölümünü "şüpheli" olarak değerlendirdi.

Tuğba'nın ölümünün şüpheli bulunmasının üzerine yapılan otopsi raporunun detayları bugün çıktı.

OTOPSİDE "ŞÜPHEYE" RASTLANMADI

Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da defnedilecek. Ancak aradan 10 gün geçmesine rağmen cenazesi, Türkiye'ye henüz getirilemedi.

Prosedürler gereği, kişinin ölüm nedeni otopsi raporu çıkmadan 'şüpheli ölüm' kategorisine giriyor.

ABD'li yetkililer, Ahu Tuğba'nın cenazesinin ülke dışına çıkarılmasına bu nedenle izin vermedi.

Habertürk'ten Mustafa Çalışkan'ın haberine göre; Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporda; şüpheli ölüme yer olmadığı belirtildi.

ADLİ TIP MÜDÜRÜ İZİNDE, CENAZE GECİKECEK

Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi zaman alacak. Bunun nedeninin ise Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün izinde olması olduğu öğrenildi.

Otopsi raporunun çıkmış olmasına rağmen, adli tıp merkezinin müdürünün imzası olmadan resmiyet kazanmıyor.

Bu nedenle de Türkiye Miami Başkonsolosluğu, cenazenin nakli için gerekli işlemleri yapamıyor. Adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönüp otopsi raporunu imzalamasından sonra Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye nakledilecek.

ÇELİK TABUTLA NAKLEDİLECEK

Bunun yanı sıra Anjelik Calvin'in, kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenilenme işlemlerinin de tamamlanması gerekecek. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledilecek.