Ahu Tuğba'nın otopsi sonucu çıktı: Ölüm nedeni belli oldu

Yeşilçam'ı yasa boğan ölüm...
Kızı Anjelik Calvin ile yaşadığı ABD’de hayatını kaybeden Ahu Tuğba’nın cenazesi, Türkiye’ye getirildi ve 28 Eylül’de son yolculuğuna uğurlandı.
ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Evinde ölü olarak bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve ölüm nedeni ortaya çıktı.
HİPERTANSİYON
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş." açıklamasında bulundu.
AHU TUĞBA'NIN KIZI ANJELİK'İN ANNE ÖZLEMİ
Doğum gününde annesi Ahu Tuğba'nın fotoğrafını paylaşan Anjelik Calvin, "Annem, bugün beni ölümüne doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam." ifadelerini kullandı.
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