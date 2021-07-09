- Haberler
- Magazin Haberleri
- Ahu Yağtu, halk plajında
Ahu Yağtu, halk plajında
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, ünlü tatil beldelerindeki pahalılık yüzünden halk plajına gitti.
- Haber Merkezi
- 09.07.2021 - 07:57
Rol aldığı 'Kardeşlerim' adlı dizisi sezon finali yapan Ahu Yağtu, soluğu oğlu Kemal ile birlikte denizde aldı.
HALK PLAJINI TERCİH ETTİ
Son dönemde tatil beldelerinde büyük fiyat artışları yaşanırken ünlü oyuncu tercihini halk plajından yana kullandı. Ünlü isim, önceki gün oğlu Kemal ile birlikte Çeşme – Ilıca'daki halk plajında denize girdi.
Yağtu, plajdan görüntüleri ise sosyal medya hesabından yayımladı.