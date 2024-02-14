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Aile dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik'in dergi pozları olay! Takipçileri yorum yağdırdı

Aile dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik'in dergi pozları olay! Takipçileri yorum yağdırdı Son olarak Aile dizisinde rol alan Yüsra Geyik, iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir dergi için kamera karşısına geçen ünlü isim, derin yırtmaçlı elbisesiyle bakana bir daha baktırdı.