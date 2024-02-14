Aile dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik'in dergi pozları olay! Takipçileri yorum yağdırdı

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Bir dönemin fenomen dizilerinden Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakterinin ardından Aile dizisinde de rol alan Yüsra Geyik, bir internet platformunda yayınlanan Bozkır'daki sahneleriyle çok konuşulmuştu.
Tarzına tam puan
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken Yüsra Geyik şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.
Derin yırtmaçlı elbisesi ile iddialı pozlar veren Yüsra Geyik, tarzıyla adeta bakana bir daha baktırdı.
Ünlü isme; 'Bu nasıl bir güzellik', 'Olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.
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