Aile kavgalarıyla gündemdeydi! Özcan Deniz'in son hali şaşırttı

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Sürpriz bir imaj değişikliğine giden Özcan Deniz, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.
"YENİ KARAKTER YÜKLENİYOR"
Deniz'in imaj değişikliği altındaki sebep de ortaya çıktı. Oyunculuk da yapan ünlü şarkıcı, "Yeni karaktere doğru adım adım!" diyerek yeni projesinin hazırlık sinyallerini verdi.
Geçtiğimiz sezon “Kızıl Goncalar” dizisinde oyunculuğuyla beğeni toplayan Özcan Deniz’in yeni sinema filmi “Son Yemek” ile izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.