Ailesini silmişti! Özcan Deniz'den dikkat çeken yeni paylaşım geldi

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmişti.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti.

Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de tepki göstermişti. Güler, Deniz'in eşi Samar Dadgar'a yüklenmişti.

Ünlü şarkıcının eşi hakkında ağır konuşan Yurda Güler, Sammar Dadgar'ın abisinin parasını ve şöhretini kullandığını söylemişti.

"DAĞIMIN KARI KARIM, GÜLÜ YAVRUM"

Uzun zamandır konuyla ilgili sessiz kalan Özcan Deniz'den bugün yeni bir paylaşım geldi.

Dikkat çeken paylaşımında Özcan Deniz, yoluna artık 'çekirdek ailem' dediği eşi ve oğluyla devam edeceğini açıkladı.

İşte o paylaşım:

"DEĞERİN ASLA DÜŞMEZ. BAZEN SADECE SENİ HAKETMEYENLERİN ELİNE DÜŞERSİN"

Yarın her şey geçse de, kalpde bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Bende bu tortuyu bırakanlar elbet birgün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere KÜFRETTİKLERİNİ anlayacaklar.



Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeçeğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin ALLAH.



Hepsini unuttunuz demi? Ben tek bir gününü bile unutmadım. Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum. Sen de savaştın bunu inkar edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkarla,müsrif ederek yaklaştın. Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık.Temiz bi yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, DAĞIMIN KARI KARIM VE BAHÇEMİN EN GÜZEL GÜLÜ YAVRUM'U YANIMA ALDIM, ALLAH'A GÜVENİP SENİ ONA EMANET EDİP GITTIM BİRGÜN AFFEDİLMEN(İZ) DİLEĞİİLE.



Seni,sizi hala çok seviyorum. Ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve Çekirdek Ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici demi bu korumayı sana karşı ,size karşı yapıyor olmam! Hayat bana hep büyük sınavlar yaşatıp sonrasında hep armağanlarla geldi.Bu da bir armağandır diyip eskisinden daha güçlü ve daha parlak yola devam ediyorum. Sana teşekkür borçluyum Bana yaşattığın(ız) her ihanetle çok şey öğrettiğin(iz) için. Her şeye şükürler olsun.