Ajanslar dün servis edilen fotoğrafı kaldırdı! Galler Prensesi Kate açıklama yaptı Ocak ayında ameliyat olan ve sağlığı konusundaki endişeler bir türlü giderilemeyen Kate Middleton, bu kez tartışmalara kendisi cevap verdi.

ensonhaber.com

İngiltere'nin önemli figürlerinden olan Kate Middleton, ocak ayında ameliyat oldu.

Karnından ameliyat olan Kate'in dinlenmeye çekildiği ve resmi davetlerde yer almayacağı söylendi.

Prenses hakkında saraydan daha fazla açıklama yapılmazken, Kate'in ortalarda olmaması bazı söylentilere neden oldu.

Bu söylentileri gidermek amacıyla Kate Middleton ve çocukların yeni bir karesi servis edildi.

Fotoğraf sahte mi çıktı

Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton tarafından kullanılan resmi sosyal medya hesaplarından Kate Middleton’ın üç çocuğu George, Charlotte ve Louis ile çekilmiş sevgi dolu bir fotoğrafı paylaşıldı.

Ancak fotoğrafın photoshop ile düzenlendiği, çocukların ellerinin duruşunun tuhaf olduğu, Kate’in parmağında yüzüğünün olmaması gibi sebeplerden sahte olduğu söylendi ve ajanslar fotoğrafı geri çekti.

Kate açıklama yaptı

Resmi hesaptan bir kez daha tweet atıldı ve Kate Middleton’ın ağzından “Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de ara sıra düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının yol açtığı karışıklıktan dolayı özürlerimi iletmek istedim. Umarım kutlayan herkesin Anneler Günü çok mutlu geçmiştir. C” açıklaması yapıldı.