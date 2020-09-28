Ajda Pekkan, aldatıldı

Bülent Çavuşoğlu’nun ihanetiyle sarsılan Ajda Pekkan, “Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor” dedi.

Pop müziğinin ustası Süperstar Ajda Pekkan, geçen ay 2012'den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldı.

AJDA'NIN ÇALIŞANIYLA BİRLİKTE OLDU

İddialara göre sosyetik işadamı, Süperstar'ın yanında çalışan sarışın bir güzelle yasak aşk yaşamıştı. İhanet şokundan sonra Bodrum'da kafa dağıtan Pekkan, önceki gün ilk kez görüntülendi.

"BENİ TAŞIYACAK ERKEK YOK"

Morali bozuk olduğu dikkatlerden kaçmayan 74 yaşındaki ünlü sanatçı, "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor!" yanıtını vererek ihaneti ilk kez itiraf etmiş oldu.

EVLİYLEN AJDA İLE BERABERDİ

Yıllardır evli olduğu halde Ajda Pekkan'la aşk yaşayan Bülent Çavuşoğlu, 2 yıl önce eşiyle anlaşmalı olarak boşanmıştı.