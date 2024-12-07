Ajda Pekkan, hakkında yapılan haberlere isyan etti

Ajda Pekkan şu sıralar hakkında çıkan haberlerle uğraşıyor.

Pekkan hakkında, "Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'daki protokol krizi ve Efes Antik Tiyatro konserindeki gecikmenin faturasını 1.5 yıldır çalıştığı menajeri Sedef Aygün'e kesti. Aygün'le yollarını ayıran Süperstar, Polat Yağcı'yla el sıkıştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber çıktı.

Bu haberin basında yer alması üzerine ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Pekkan açıklamasında, Sedef Aygün'ün menajeri değil, yakın arkadaşı ve dostu olduğunu söyledi.

Ajda Pekkan, açıklamasında şunları söyledi:

"NEZAKETSİZ HABERLER"

Dün bazı platformlarda yayınlanan gayri ciddi ve nezaketsiz haber, bizleri oldukça üzdü ve bu açıklamayı yapma gereği duydum. Asılsız haberde yazıldığı üzere, çok yakın aile dostlarım olan Sedef Aygün ve ailesi benim menajerim değildir, hiçbir zaman da bana menajerlik yapmamıştır.



İhtiyacım olduğunda her daim yanımda olmuş, projelerime destek vermiş ve her zaman da destek olmaya devam edeceğini bildiğim, değerli aile dostlarım, kardeşim; değerli iş insanlarıdır her şeyden önce.