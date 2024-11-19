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Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan, ‘Mazhar Alanson ile Misafir’ programına konuk oldu.

Eski günlerini anlatan ünlü sanatçı, ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’in kendisine destek verdiği yıllardan bahsetti.

Pekkan, sanat hayatının bilinmeyen yönlerini ve genç meslektaşlarına dair düşüncelerini samimi bir şekilde anlattı.

Alanson'un “Bir kere detone olduğunu duymadım.” sözlerine yanıt veren Pekkan, şunları söyledi:

"ÇOK YORUCU HAYATIM"

"Sahnede detone olmamak mümkün mü? Ama ben kendimle iddialaşırım. Çok yorucu bir hayatım var benim, yani kendimin kölesi oldum.

"HERKESİN DERDİ PARA OLMUŞ"

Kimsede artık eski heyecan kalmamış. Herkes ‘Nasıl para kazanırım’, ‘Akşamı nasıl ederim’ derdinde. Eskiden biz sabah, akşam konser verirdik. Şimdi deseler ki ‘Yapar mısın?’, yapmam zaten. Artık bizim bir marka ismimiz var. Öyle her yerde söyleyemeyiz. Ancak halk konserleri, büyük konserler olur.

"ZEKİ MÜREN BENİM OKULUMDU"

Zeki Müren’den sanat dünyasına dair müthiş şeyler öğrendim. O benim için bir okuldu. Sahne arkasında neler yapılır, neler döner öğrendim. O beni hep desteklerdi. ‘Ajda olmazsa ben çıkmam’ derdi. Bu beni çok etkilerdi. Ama onun sinirli olduğu bir ana tanık oldum. Bir gün mikrofon ses ayarıyla ilgili yaşanan bir olayda, ekip arkadaşlarına sinirlendi. O faşist ruhunu o zaman gördüm. Biz öyle büyüdük ama bunu bile tatlılıkla karşılıyorum. Demek ki oyunun kuralları öyleymiş.

"ONUNLA ÇOK DERTLEŞİRDİM"