Ajda Pekkan, kedi kadın kostümü giydi Tüm yazı sahnede geçiren Süperstar konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Ajda Pekkan'ın kedi kadın kostümü sosyal medyanın diline düştü.

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ensonhaber.com

Türk pop müziğinin efsane ismi 77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, sahnesine özel hazırlanan ünlü isimlerden.

Dün akşam İstanbul'da sahne alan Ajda Pekkan yine adından söz ettirdi.

'Kedi kadın'

Ajda Pekkan, hayranlarına bir sürpriz yapıp sahneye 'kedi kadın' olarak çıktı. Ancak Ajda Pekkan'ın garip dansı ve sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü..

Ajda Pekkan'ın garip görünen kedi kostümünü beğenmeyenler "Altına bez bağlamış sanki" yorumları yaptı.