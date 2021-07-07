Ajda Pekkan, Photoshop'u sevdi

Ajda Pekkan, fotoğaflarına yaptırdığı Photoshop'la sosyal medyayı salladı.

Ajda Pekkan, pandemi sonrası Bodrum-Yalıkavak’ta sahneye çıktı. Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medyada “75 değil 25 yaşında” yorumları yapıldı.

"TEKRAR BİRLİKTEYİZ"

Ajda Pekkan, Bodrum'da yaza 'merhaba' dedi. Dün akşam bir restoranda sahne alan Süperstar sevilen şarkılarını seslendirdi.Panter desenli elbisesiyle dikkat çeken Pekkan “Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söyleyince kendimi çok daha iyi hissediyorum” dedi.

Pekkan'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Photoshop'lu fotoğrafları sosyal medyadan çok sayıda yorum aldı.

Ajda Pekkan Bodrum-Yalıkavak’ta sahneye çıktı ViDEO