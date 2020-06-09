Ajda Pekkan: Tatile çıkacağım

Koronavirüs sebebiyle aylardır evde olan Süperstar Ajda Pekkan, tatil planı yapaya başladı.

Ajda Pekkan, önceki akşam Arnavutköy’deki bir balık restoranında yemek yedi. Ünlü şarkıcı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Süperstar, “Buradaki işlerimi bitirdikten sonra küçük bir tatil yapmayı planlıyorum. Zaten temmuz ayında da Bodrum konserlerim başlıyor” dedi.

"FİYAT AYNI"

Pekkan, “Villanızı satılığa çıkarmıştınız. Son dönemde fiyatta bir artış oldu mu?” sorusuna da “Fiyat aynı duruyor. Alıcısı varsa hemen satabilirim” yanıtını verdi.

46 MİLYON TL

Evinin satışı için birçok emlakçıya talimat veren Süperstar'ın özel havuzlu ve aylık aidatı 4.500 TL olan villasının son fiyatı, satış sitesinde tam 46 milyon TL olarak görünüyor.