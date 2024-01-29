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Ajda Pekkan tüm sırrı bozdu! Porselen yüz filtresi... O anlar şoke edecek

Ajda Pekkan tüm sırrı bozdu! Porselen yüz filtresi... O anlar şoke edecek Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Ajda Pekkan, yüzüne uygulanan "porselen filtreyi" elleriyle ifşa etti.