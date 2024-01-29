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77 yaşındaki Ajda Pekkan, genç görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Fit görüntüsünü yaptığı spora borçlu olan Pekkan, genç halini ise estetiklerine borçlu.
Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Ajda Pekkan'ın yeni bir işlem daha yaptırdığı söylendi.
Ancak Pekkan'ın yeni bir işlem yaptırmadığı, yüzüne filtre uygulandığı ortaya çıktı.
Gerçek, ellerini yüzüne götürdüğünde ortaya çıktı
Ajda Pekkan’a bir çekimde uygulanan “porselen yüz” filtresi, ünlü şarkıcı elini yüzüne götürdüğünde ortaya çıktı.
Şarkıcının yüzünü eline götürdüğü sırada makyajın silindiğini görenler ise yapılan hile karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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