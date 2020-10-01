Ajda Pekkan'dan Hakan Altun açıklaması: ''Ben bile ikna oldum''

Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddiası gündeme düşen süperstar Ajda Pekkan'dan açıklama geldi.

Ajdan Pekkan, Hakan Altun ile ilgili çıkan aşk iddialarına yanıt verdi. Pekkan, ''Hakan'la çıkıp eğlendik, ben bile aşk yaşadığımıza ikna oldum'' diyerek iddiaları ti'ye aldı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un flört ettiğini iddia etmişti. Hakan Altun'un menajeri, konuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını yalnızca proje için bir araya geldiklerini açıklamıştı. Ajda Pekkan da konuyla ilgili açıklama yaptı.

"HAKAN'LA ÇIKIP EĞLENDİK"

Süperstar Ajda Pekkan, Hakan Altun ile arasında bir ilişki olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!"

''BENİ TAŞIYACAK ERKEK YOK''

Ajda Pekkan, katıldığı bir programda '' Şu an hayatınızda biri var mı?'' sorusuna ''Beni taşıyacak erkek yok'' diye yanıt vermişti.



