- Haberler
- Magazin Haberleri
- Ajda Pekkan’dan kar paylaşımı
Ajda Pekkan’dan kar paylaşımı
74 yaşındaki sanatçı, yine yıllara meydan okuyan bir paylaşım yaparak "Beklediğimiz kış sonunda geldi... Karlar artık yağsın, beyaza boyasın her yeri” diye yazdı.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 12:01
- Güncelleme : 17.01.2021 - 12:06
Türkiye geneli beyaza bürünürken, Ajda Pekkan kar heyecanına yaşadığı bir anını paylaştı.
Evinin girişinde kar yağışını beklediği bir anı ölümsüzleştiren Pekkan’ın kısa sürede binlerce beğeni aldı.
“ÇOCUKLAR GİBİ MUTLU OLALIM”
74 yaşındaki sanatçının Instagram'daki son paylaşımı yine “adeta yıllara meydan okuyor” dedirtti.
Ajda Pekkan bu paylaşımının altına "Beklediğimiz kış sonunda geldi... Karlar artık yağsın, beyaza boyasın her yeri. Bizde çocuklar gibi mutlu olalım" notunu düştü.
ŞÖMİNE BAŞINDA EV HALİ
Süperstar, kardeşi Semiramis Pekkan ve arkadaşları ile şömine başındaki ev halini de yine takipçilerinin beğenisine sundu.
Ajda Pekkan'ın Instagram hesabında 572 bin takipçisi bulunuyor.