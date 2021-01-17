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Ajda Pekkan’dan kar paylaşımı

Ajda Pekkan’dan kar paylaşımı

74 yaşındaki sanatçı, yine yıllara meydan okuyan bir paylaşım yaparak "Beklediğimiz kış sonunda geldi... Karlar artık yağsın, beyaza boyasın her yeri” diye yazdı.