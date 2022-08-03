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- Ajda Pekkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ajda Pekkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
76 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Pekkan'ın tüm konserlerinin ertelendiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 03.08.2022 - 17:24
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Bodrum Yalıkavak'ta bulunan ünlü bir mekanda hayranları ile bir araya geldi.
Pekkan, verdiği konserde söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Sevenlerini endişelendirdi
Yıllara meydan okuyan Pekkan, konser verdiği mekanda yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
Ünlü isimden, Bodrum konseri sonrası sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.
Koronavirüse yakalandı
Son dönemde yaşanan vaka artışından nasibini alan Ajda Pekkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Konserleri ertelendi
Sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken konserlerinin ise ertelendiği öğrenildi.