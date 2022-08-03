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    Ajda Pekkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Ajda Pekkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    76 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Pekkan'ın tüm konserlerinin ertelendiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 17:24
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    Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Bodrum Yalıkavak'ta bulunan ünlü bir mekanda hayranları ile bir araya geldi.

    Pekkan, verdiği konserde söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

    Sevenlerini endişelendirdi

    Yıllara meydan okuyan Pekkan, konser verdiği mekanda yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

    Ünlü isimden, Bodrum konseri sonrası sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.

    Koronavirüse yakalandı

    Son dönemde yaşanan vaka artışından nasibini alan Ajda Pekkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Konserleri ertelendi

    Sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken konserlerinin ise ertelendiği öğrenildi.

    Ajda Pekkan ın koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    Ajda Pekkan ın koronavirüs testi pozitif çıktı #2

    Ajda Pekkan ın koronavirüs testi pozitif çıktı #3


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