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- Ajdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istedi
Ajdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istedi
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın son paylaşımı olay oldu.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 13:25
- Güncelleme : 02.03.2021 - 13:55
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, YouTube kanalında yayınlanan programına 2003 yılındaki ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında boy gösteren şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek için aradığını ancak Ajdar'ın kendisinden 1 milyon Euro istediğini açıkladı.
Çağlayan sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak durumu şu sözlerle anlattı:
"AJDAR'I ARADIM"
"Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konuk etmek içim Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi. (8.8 milyon TL)"