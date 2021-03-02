Ajdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istedi

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın son paylaşımı olay oldu.

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, YouTube kanalında yayınlanan programına 2003 yılındaki ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında boy gösteren şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek için aradığını ancak Ajdar'ın kendisinden 1 milyon Euro istediğini açıkladı.

Çağlayan sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak durumu şu sözlerle anlattı:

"AJDAR'I ARADIM"

"Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konuk etmek içim Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi. (8.8 milyon TL)"



