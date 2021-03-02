Euro
8.8119
0.24%
Dolar
7.3232
0.37%
Altın
407.56
0.83%
Borsa
1.53
0.15%
Bitcoin
357.504
2.22%
EXEN Coin
16.51
-0.54%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Ajdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istedi

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın son paylaşımı olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ajdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istedi

    Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, YouTube kanalında yayınlanan  programına 2003 yılındaki ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında boy gösteren şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek için aradığını ancak Ajdar'ın kendisinden 1 milyon Euro istediğini açıkladı.

    Çağlayan sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak durumu şu sözlerle anlattı:

    "AJDAR'I ARADIM"

    "Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konuk etmek içim Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi. (8.8 milyon TL)"

    Ajdar, Armağan Çağlayan dan 1 milyon euro istedi #1

    Ajdar, Armağan Çağlayan dan 1 milyon euro istedi #2

    Ajdar, Armağan Çağlayan dan 1 milyon euro istedi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir