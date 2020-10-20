Akasya Asıltürkmen, Nihal Candan'ı korudu

Akasya Asıltürkmen, muhabirlerin Nihal Candan’a evli sevgilisi Hakan Boy’u sormasına sinirlendi.

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, meyhane açtı. Mekanın açılışına ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen de katıldı. Asıltürkmen’le objektif karşısına geçen Candan muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"BİZ AYRILMIŞTIK"

Candan, bir binadan düşerek ağır yaralanan evli sevgilisi Hakan Boy’un sağlık durumuyla ilgili sorulara, “Aldığım duyumlara göre Hakan Bey iyileşmiş. Herkes hayatına devam ediyor. Biz bu kötü olaydan 1.5 ay önce ayrılmıştık zaten” dedi.

"YUVA YIKMADIM"

Candan, “Yuvan yıkan kadın” olarak lanse edilmesinin sorulması üzerine “Ne münasebet, kimin yuvasını yıkmışım? Ben de aile kavramını çok fazla destekliyorum. İnsanlar yanlış anladığı için sosyal medyada gereksiz tepki verdiler. Ama ben karı koca arasına girmedim” dedi.

Bu soruya sinirlenen Asıltürkmen de araya girerek muhabirlere çıkıştı: “Arkadaşım neden kızın üstüne geliyorsunuz, burada şov yapıyorsunuz. Vurun kahpeye misali. Benim bir videom var, ‘evli bir adama aşık oldum’ videosunda anlatıyorum.

"3 HATALI İNSNA VAR"

Bu tür konularda bir tane hatalı yoktur iki tane de yoktur üç tane hatalı vardır. Ne gerek var kızı zor duruma sokuyorsunuz." dedi.