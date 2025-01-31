Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu tartışma yarattı: 'Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek istemiyorum'

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Bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen, 'Balçiçek ile Bu Gece' programına konuk oldu. Programda dikkat çeken yorumlarda bulunan ünlü oyuncu, evlilik yorumuyla da sosyal medyada çok konuşuldu.

"SÜREKLİ AYNI ERKEKLE İSTEMEM"

Programda, 'Yalnız mı yoksa eşle mi uyumak rahat?' konusu ele alındığında Akasya Asıltürkmen, "Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum" diyerek evlilik hakkındaki düşüncesini paylaştı.

"MAHREM KALMIYOR"

Bu sözler üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu Balçiçek İlter, "Niye zorunda olasın?" diye sordu. Ancak Asıltürkmen ise "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık, o yatağa yatıyorsun. Bir tane oda var. 7/24 senin her şeyini gören bir erkekle mahrem kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun evlilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldü.

Kullanıcıların bir kısmı Asıltürkmen'e hak verirken bir kısmı da açıklamasının saçma olduğunu savundu.