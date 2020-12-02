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    Akasya Asıltürkmen'in son hali

    Bir dönem ekranların aranan isimlerinden olan oyuncu, son hali ile gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 11:17
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 12:59
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    Akasya Asıltürkmen'in son hali

    Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, operasyon sonrası bir fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayarak yaşadığı pişmanlığı anlatmıştı.

    Oyuncu, "Çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acının dörtte birini bile çekeceğimi bilsem bu işe kalkışmazdım." demişti.

    "UZAYLI FİLTRESİ GİBİ"

    Yüzündeki bandajları çıkaran ünlü oyuncu, şimdi de yeni haliyle bir video yayınladı. Kendini uzaylılara benzeten Asıltürkmen,  "Uzaylı filtresinden cute baby’e geçerim inşallah." diyerek kendisini ti’ye aldı.

    Akasya Asıltürkmen'in son hali ViDEO

    Akasya Asıltürkmen in son hali #1

    Akasya Asıltürkmen in son hali #2

    Akasya Asıltürkmen in son hali #3

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