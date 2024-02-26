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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, şarkıcılığı ve oyunculuğu bıraktı! İşte yeni hayatı

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, şarkıcılığı ve oyunculuğu bıraktı! İşte yeni hayatı Akasya Durağı'nda hayat verdiği Dilek karakteriyle tanınan Pelin Sönmez, yeni hayatıyla gündemden oldu. Şarkıcılık ve oyunculuk yapmayı bırakan ünlü isim, günlük hayatından kareler sosyal medya hesabından yayınlıyor.