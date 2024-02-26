Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, şarkıcılığı ve oyunculuğu bıraktı! İşte yeni hayatı
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Bir dönemin fenomen dizilerinden Akasya Durağı'nın oyuncularıyla konuşulmaya devam ediyor.

Dilek rolüyle ünlendi

Dizide Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, yıllara meydan okuyor. Obayana'nın büyük aşkı Dilek güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı.

Sakin hayat

2018 yılında evlenen ve sessiz sedasız boşanan Sönmez, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

Ünlü isim artık oyunculuk ve şarkıcılık yapmıyor. Gözlerden uzak yaşayan güzel isim, sosyal medyada hayatına dair kesitler paylaşmayı da ihmal etmiyor.

"Hiç yaşlanmıyor”,

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son halini görenler "Hiç yaşlanmıyor”, "Kadın yıllanmış şarap gibi" yorumlarında bulundu.