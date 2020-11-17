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- Akın Akınözü, sette olay çıkardı
Akın Akınözü, sette olay çıkardı
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü.
- Haber Merkezi
- 17.11.2020 - 10:00
- Güncelleme : 17.11.2020 - 11:24
Ebru Şahin ile Hercai dizisinde başrolü paylaşan Akın Akınözü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
YARDIMCI YÖNETMENLE KAVGA ETTİ
İddiaya göre, dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akınözü, sette yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü.
Gerginliğin nedeninin Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.
SETTE GERGİNLİK VAR
Yönetmen yardımcısına ve set ekibine tehditler savurduğu söylenen oyuncuyu, araya girenler güçlükle yatıştırdı. Akınözü'nün sık sık sette ekibi beklettiği için tartışmaların yaşandığı belirtildi.