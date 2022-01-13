Akın Akınözü ve Birkan Sokullu pişti oldu

Akın Akınözü ve Birkan Sokullu pişti oldu

İki yakışıklı oyuncu Akın Akınözü ve Birkan Sokullu aynı kazağı giyip, poz verdi.

Şu sıralar Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu ile Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü pişti oldu.

İki yakışıklı oyuncu aynı kazağı giydi ve kameraya poz verdi; "Hangisine daha çok yakıştı?" anketleriyle sosyal medyayı ikiye böldü.

12 BİN 450 BİN TL

Birkan Sokullu’nun kazaklı fotoğrafı Instagram’da 146 bin beğenilirken Akın Akınözü ise 500 bine geliyor.

Rengarenk bu kazağın markası Etro, fiyatı ise 12 bin 450 TL.