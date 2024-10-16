Al Pacino sevişme sahnesi çekmekten hoşlanmadığını söyledi

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Oscar ödüllü 84 yaşındaki aktör Al Pacino, son anı kitabı Sonny Boy'da 1989 yapımı neo-noir filmi Sea of Love için Ellen Barkin'le bir sevişme sahnesi çekme deneyimini anlattı.

"SEVİŞME SAHNESİ SEVMEM"

Al Pacino, ”Genelde sevişme sahneleri çeken biri değilim ve diğer pek çok oyuncunun da bunu yapmaktan hoşlandığını sanmıyorum. Bir tür porno sınırına dönüşebiliyor." ifadelerini kullandı.

“Başka filmlerde de romantik başroller oynamış olmama rağmen Sea of Love, Ellen Barkin'in beni duvara yasladığı ve iki karakterimiz sevişmeye başlamadan önce üstümü aradığı uzun, yavaş bir seks sahnesiyle ünlendi." diyen Al Pacino, yönetmen Harold Becker'ın “sahnenin koreografisini zekice yaptığını” hatırlasa da çekimi pek de parlak bulmadığını yazdı.

Pacino sözlerine şöyle devam etti:

"Artık Elizabeth Taylor ve Montgomery Clift'in çıplak vücutlarını hiç göstermeden tüm seyirciyi koltuklarında bayılttığı A Place in the Sun gibi filmlerin çağında olmadığımızdan yakınmamın boşuna olduğunun farkındayım."