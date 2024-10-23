Alacağı ücret tartışma yaratmıştı! Ajansı Şevval Sam'ın Konak Belediyesi konseriyle ilgili açıklama yayınladı

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Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde olan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenmiş ancak kadın cinayetleri hakkında konuşmak istemeyerek mikrofonlardan uzaklaşmıştı.

Ünlü ismin bu tavrı kısa sürede tepki çekmişti.

Ünlü isme sosyal medyada tepkiler artınca "Ben bugüne kadar, başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere, toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgâra göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş olarak biri olarak konuşuyorum" diyerek bir açıklama yapmış ve "O akşam, o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim." demişti.

5 MİLYON 300 BİN TL

Şevval Sam bu açıklamaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vereceği iki saatlik konser için Konak Belediyesi'nden alacağı ücretle gündem olmuştu. Sam'ın bu konserde tam tamına 5 milyon 300 bin TL alacağı iddiası sosyal medyayı salladı.

Bu iddianın üzerinde tepkiler artarken bir belge ortaya çıktı ve iddiaları doğrular nitelikteydi. Ancak beklenen açıklama sonunda geldi.

Şevval Sam'ın çalıştığı ajans, konuya dair açıklama yaptı. Açıklamada;