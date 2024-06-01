Aldatıldığı iddia edilen Barbara Palvin'den yeni paylaşım Oyuncu Dylan Sprouse ile geçtiğimiz yıl Macaristan'da evlenen Barbara Palvin'in aldatıldığına yönelik iddialar hızla yayılırken, ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi.

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ensonhaber.com

Ünlü manken Barbara Palvin, uzun zamandır birlikte olduğu Dylan Sprouse ile geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Temmuz ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de evlenen Palvin, son zamanlarda aldatılma iddiasıyla gündeme geliyor.

Evliliğinde ilk yılını kutlamaya hazırlanan ünlü mankenin 17 yaşında bir içerik üreticisiyle aldatıldığı söylendi.

İddiaları yalanlayan kare Barbara'dan geldi

Barbara Palvin, aldatıldığına yönelik iddialara ilişkin sessizliğini bozdu. Soyadını değiştiren

Palvin bugün, eşiyle birlikte bir fotoğraf yayınladı. Bu fotoğraf ünlü ismin evliliğinin yolunda oluğunu gözler önüne serdi.

"Soyadıma alışmam zaman alacak"

Öte yandan Barbara Palvin, 2018 yılından bu yana beraber olduğu Dylan Sprouse ile Budapeşte'deki düğününden kısa bir süre sonra verdiği röportajda yeni soyadına alışmasının biraz zaman alacağını söylemişti.