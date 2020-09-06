'Aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ı affetti

Sosyal medya hesabından aldatıldığını iddia ederek isyan eden Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar ile tatile gitti.

Eşi Merve Bayraktar'ı aldatan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, sosyal medya konuşmaları ile gündem olmuştu.

KONUŞMALAR SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Merve Bayraktar, sosyal medyada Ufuk Bayraktar’ın başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia eden konuşmaların fotoğraflarını yayınlamıştı.

Eşi tarafından, kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldatıldığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar, bu paylaşımları Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden yapmıştı.

"MAHKEMEDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Ufuk Bayraktar'ın özür mesajlarını da yayınlayan Merve Bayraktar, “Benim evime benim yatak odama davet ettiğin kadın kaliteni ortaya koyuyor. Ben sana daha güvenemem, mahkemede görüşeceğiz” diyerek cevap vermişti.

BUZLARI ERİTTİLER

İkili arasında ise yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak boşanma davası açacağını belirten Merve Bayraktar, eşini affetti.

Çift, sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte gittikleri Karadeniz gezisinden mutluluk pozları paylaştı.

Ufuk Bayraktar'ın paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.