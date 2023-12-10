Aldatma iddialarıyla gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, yılın erkeği seçildi Yılın erkeği ödülünü alan ve törene eşi Sinem Kobal ile birlikte katılan Kenan İmirzalıoğlu, "Bildiğiniz gibi çok zarif bir hanımefendi ile evliyim. Anadolu yürekli çok güçlü bir kadının elinde büyüdüm" dedi.

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Aldatma iddialarıyla gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, yılın erkeği seçildi.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasını sunan 2 kız çocuğu babası ünlü oyuncu İmirzalıoğlu Bazaar Woty Yılın Erkeği Ödülü’nü almaya ise eşi Sinem Kobal’la beraber gitti.

Törende kısa bir açıklama yapan İmirzaloğlu, eşine iltifat etmeyi de ihmal etmedi.

"Mesele erkek olmak değil"

Kenan İmirzalıoğlu, kadın haklarıyla ilgili soruya, "Kadınlara her zaman saygılı, nezaketli ve özenli davranmalıyız. Kadınlarımıza gereken ihtimamı göstermeliyiz.

Bildiğiniz gibi çok zarif bir hanımefendi ile evliyim. Anadolu yürekli çok güçlü bir kadının elinde büyüdüm. Ablamla beraber iki kız çocuğum da var. O yüzden ekstra hassasım. Mesele erkek olmak değil, mesele beyefendi olmak" şeklinde yanıt verdi.

Sinem Kobal eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Çok mutlu ve gururluyum. Kenan’a bu ödül de eşlik ediyor olmak için buradayım. Yanındayım.… Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum kızlarımın ve benim…" diye konuştu.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’la beraber bir projede oynamaya sıcak baktıklarını belirtirken son dönemde yayınlanan "Bihter" ve "İstanbul İçin Son Çağrı" filmlerini henüz izleyemediğini ifade etti.