Alec Baldwin ölümüne neden olduğu yönetmenin ailesiyle buluştu

Alec Baldwin ölümüne neden olduğu yönetmenin ailesiyle buluştu

Alec Baldwin, film çekimleri sırasında ölümüne neden olduğu yönetmen Halyna Hutchins’ın eşi ve oğluyla buluştu.

Ünlü aktör Alec Baldwin, “Rust” filminin çekimleri sırasında ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ın eşi ve oğluyla buluştu.

Daha önce Matthew, ünlü aktörün kazadan sonra kendilerine çok destek olduğunu söylemişti. Hollywood yıldızı Alec Baldwin ise yaşananlardan ötürü “kalbinin kırıldığını”, süreç boyunca polis ve aile ile iş birliği yapacağını açıklamıştı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Şu ana kadar kimse hakkında suçlamada bulunulmazken hem Hutchins’ın ailesi hem de olayda yaralanan yönetmen Joel Souza, aktörden şikayetçi olmadı.

GÜVENLİK PROTOKOLÜNÜN İHMALi

Kazaya neden olan silahı Alec Baldwin’e veren yardımcı yönetmen Dave Halls’ın, daha önce çalıştığı setlerde şikayete konu olduğu ortaya çıktı.