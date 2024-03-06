Haberler



Magazin



Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'e boşanma yaradı! Son hali konuşuluyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'e boşanma yaradı! Son hali konuşuluyor Oyuncu Yağmur Ün, doktor Doğaç Ergezen ile sessiz sedasız evlenmişti. Ün, doğum yaptıktan kısa süre sonra da sessiz sedasız ayrılmıştı. Yağmur Ün son haliyle gündem oldu.