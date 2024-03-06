Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'e boşanma yaradı! Son hali konuşuluyor

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Çocuk oyunculardan Yağmur Ün, Alemin Kıralı dizisindeki Ahsen rolüyle de ünlenmişti.
Kırgın Çiçekler ve Söz dizisiyle de ekrana gelen güzel isim, bir süre önce Doğaç Ergezen ile sessiz sedasız evlenme kararı almıştı.
Yağmur Ün, evlilikten kısa süre sonra hamile kalmasıyla da adından söz ettirmişti.
2022'nin Haziran ayında dünya evine giren çift 16 Aralık 2022'de kızlarını kucaklarına almışlardı.
Doğurdu boşandı
2023'ün Temmuz ayında Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen sessiz sedasız da boşandı.
Gözlerden uzak yaşantısında kızına zaman ayıran Ün, zaman zaman da kızıyla pozlarını paylaşıyor.
Güzelliğine övgü yağıyor
Güzelliğine övgü dolu yorumlar alan Yağmur Ün'ün son haline de beğeni yağıyor.
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