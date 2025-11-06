Alessandra Ambrosio, Türkiye'de! Karaköy'de yürüdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü Brezilyalı Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'a geldi.

TÜRK HAYRANLARI HEYECANLANDI

Brezilyalı Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, sosyal medya hesabından Türk hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

KARAKÖY'DE YÜRÜDÜ

Ambrosio, İstanbul ziyareti sırasında Boğaziçi'nden bir manzara fotoğrafını paylaştı. Ünlü model, paylaşımının ardından Karaköy sokaklarında görüntülendi.

Ünlü modelin yürüyüşü, sosyal medyanın gündemine oturdu.