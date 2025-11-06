Abone ol: Google News

Alessandra Ambrosio, Türkiye'de! Karaköy'de yürüdü

Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, Karaköy sokaklarında yürüdü! Videosu sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 11:20
  • Alessandra Ambrosio, İstanbul'a gelerek Karaköy sokaklarında yürüdü.
  • Ziyareti sırasında Boğaziçi'nden fotoğraf paylaşarak dikkat çekti.
  • Sosyal medyada gündem olan modelin yürüyüşü, büyük ilgi gördü.

Dünyaca ünlü Brezilyalı Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'a geldi.

TÜRK HAYRANLARI HEYECANLANDI

Brezilyalı Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, sosyal medya hesabından Türk hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

KARAKÖY'DE YÜRÜDÜ

Ambrosio, İstanbul ziyareti sırasında Boğaziçi'nden bir manzara fotoğrafını paylaştı. Ünlü model, paylaşımının ardından Karaköy sokaklarında görüntülendi.

Ünlü modelin yürüyüşü, sosyal medyanın gündemine oturdu.

