Alex de Souza'nın locasının yeni sahibi Tolgahan Sayışman

Tolgahan Sayışman, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın locası diye bilinen yeri satın alıp oğlu Efehan'ın ismini verdi.

Oyuncu Tolgahan Sayışman, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın locası diye bilinen yeri satın aldı.

Oyuncu, Alex'in futbol oynadığı dönemde satın aldığı ve ailesinin her maçı takip ettiği yerin yeni sahibi olabilmek için 55 bin euro (545 bin TL) ödedi.

OĞLUNUN ADINI VERDİ

6 kişilik olan locanın yeni adı ise Efehan Sayışman oldu.

Locaya 2 yaşındaki oğlunun adını veren 39 yaşındaki Tolgahan Sayışman’ın, artık tutkunu olduğu takımının maçlarını buradan sık sık takip edeceği öğrenildi.

HEP AYNI LOCAYA KOŞUYORDU

Türkiye'ye gelen en iyi futbolcular arasında yer alan Alex de Souza, uzun seneler Fenerbahçe forması giydi, kaptanlık da yaptı.

Alex de Souza, Kadıköy'deki maçlarda gol attıktan sonra hep aynı locaya koşuyordu.