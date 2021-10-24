Aleyna Kalaycıoğlu estetik oldu

Survivor'da izleyiciler tarafından beğenilen Aleyna Kalaycıoğlu, burun estetiği yaptırdı. Sosyal medyadan yeni halini paylaşan Kalaycıoğlu, binlerce beğeni aldı.

Survivor 2021 yarışmasında güzelliğiyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni hali herkesi şaşırttı.

Yarışmada güzelliğinin yanı sıra performansıyla da dikkat çeken Kalaycıoğlu, burun estetiği yaptırdığını açıkladı.

son olarak Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme bomba gibi düşen güzel oyuncun, takipçilerine paylaştığı resim beğeni yağmuruna tutuldu.