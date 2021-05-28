Aleyna Tilki 3 milyon TL'ye reklam anlaşması yaptı

Aleyna Tilki 3 milyon TL'ye reklam anlaşması yaptı

Aleyna Tilki'nin bir içecek markası için kamera karşısına geçeceği ve 3 milyon TL alacağı söylendi.

Başarılı genç şarkıcı Aleyna Tilki, reklam anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Tilki, daha önce bir dondurma markasıyla anlaşarak, 2 milyon TL kazanmıştı. Şarkıcının yeni bir reklam kampanyası için kamera karşısına geçmeye hazırlandığı belirtildi.

3 MİLYON TL KAZANACAK

Aleyna Tilki, bu kez de bir içecek firmasıyla el sıkıştı. İçecek firmasıyla anlaşan Tilki'nin reklamdan 3 milyon TL kazanacağı iddia edildi. Tilki, markanın reklam müziğini ve video klibini hazırlayacak.

AİLESİNE YARDIM EDİYOR

Aleyna Tilki'nin kazandığı paralarla ailesine destek olduğu söylenirken, Çengelköy'den 3 milyon TL'ye ev alıp tapusunu da annesi Havva Öztel'in üzerine yaptığı belirtildi.