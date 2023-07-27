Aleyna Tilki: Albümle dönüyorum Tatil sonrası sonrası İstanbul’a dönen Aleyna Tilki, yeni albüm çalışmalarına başladı.

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Geçtiğimiz haftalarda tatilde olan Aleyna Tilki, yeni çalışmalar için İstanbul’a döndü. Önceki akşam Etiler’de kameralara yansıyan Aleyna Tilki, kariyer hayatıyla ilgili basın mensuplarıyla konuştu.

"Pop ve rock karışımı bir albüm"

Aracının içinden çıkmadan sorulara cevap veren Aleyna Tilki, "Farklı farklı bölgelerde ve alanlarda çalışıyorum. Albüm bitirmek için İstanbul dışında da olabiliyorum. Pop ve rock karışımı bir albüm geliyor. Bir tane de rap albüm yapmıştım, onu da çıkarmama kararı aldım

"Üç albüm yaptım”

İlk albümüm olacağı için beni gerçek anlamda yansıtacak bir tarz olsun istedim. Gerçekten bana ait olanı bulabilmek için çok çalıştım. Bunu bulana kadar da üç albüm yaptım” dedi.

Uzun zamandır konser yapmadığını dile getiren Tilki, "Albümden sonra sık sık konsere çıkacağım döneme gireceğim.Bambaşka bir noktaya götürdüm müziğimi" açıklamasını yaptı.

“Ben Aleyna Tilki’yim”

Geçen ay Antalya’da tartıştığı esnafa “Ben Aleyna Tilki’yim” diye çıkıştığı haberleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki, iddiayı yalanladı: “Sizce benim Aleyna Tilki olduğumu söylememe gerek var mı?"