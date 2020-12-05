Aleyna Tilki: Aşı yaptırmak istemiyorum

İlaç sektörüne güvenmediğini belirten şarkıcı, aşı yaptırmayacağını söyledi.

Yıldız Tilbe'nin ardından, genç şarkıcı Aleyna Tilki de koronavirüs aşısı olmayacağını açıkladı.

Aşı konusundaki fikirlerini söyleyen Aleyna Tilki, "Kimseyi yanlış yönlendirmek istemem ama anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım." dedi.

"SAÇMALIYORSAM YAŞIMA VERİN"

İlaç sektörüne güvenmediğini belirten Tilki, "Ticaret mi yapılıyor yoksa başka bir plan mı bilemiyorum. Saçma konuşuyor olabilirim. Saçmalıyorsam yaşıma verin." ifadelerini kullandı.

Tilki, geçtiğimiz günlerde de aynı gün yaptırdığı testlerin birinin pozitif birinin negatif çıktığını söyleyerek dünyada yapılan tüm testlerin yüzde 50'sinin yanlış olduğunu iddia etmişti.