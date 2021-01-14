Aleyna Tilki: Aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erkekler ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Şarkıcıktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Aleyna Tilki şimdi de analiz yapmaya başladı.

'İşte Bu Benim Masalım' adlı dizide 'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, son paylaşımıyla gündeme geldi.

"KÜÇÜK GÖRMEKTEN KAYNAKLANIR"

Aleyna Tilki, "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence... Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten kaynaklanır bu aşırı kibarlık.

"DENGELİ OLMAK LAZIM"

Dengeli, anlayışlı ve saygılı insanlar kadın erkek eşitliğine inanıyorlar. Aşırılıkların hepsi ise negatif kod barındırır" dedi.