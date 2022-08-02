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    Aleyna Tilki, atış talimi yaptı

    Artvin'de düzenlenen festivale katılan Aleyna Tilki, oradan Rize'ye geçti.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 08:22
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 08:45
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    Aleyna Tilki, atış talimi yaptı

    22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, Arhavi Kültür Sanat Festivali için Artvine gitmişti, Festivalin son gününde sahne alan Tilki, oradan Rize'ye geçti.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Tilki, Rize'de eline tabanca alıp tabanca atış talimi yaptı.

    Konum bildirdi

    O anları yayınlayan genç şarkıcı, yayınladığı videoya bir not düşmek yerine konum bildirdi.

    Atışlarını Samistal yaylasında yapan şarkıcıya yorum ve beğeni yağdı.

    Aleyna Tilki, atış talimi yaptı ViDEO

    Aleyna Tilki, atış talimi yaptı #1

    Aleyna Tilki, atış talimi yaptı #2


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