Aleyna Tilki: Beni kapıdan kovdular

Warner Music'ten İngilizce 'Retrograde' parçasını çıkaran Aleyna Tilki, ilk önce kapıdan kovulduğunu söyledi.

Bir programa konuk olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, yurt dışında yaşadığı bir olayı anlattı.

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner ile anlaşma imzalayıp ilk İngilizce single’ını çıkaran Aleyna Tilki, şunları söyledi:

"16 YAŞINDA AMERİKA'YA GİTTİM"

"İlk zamanlar şirkete gidip, 'Beni en yetkili kişiyle görüştürün. Ben Türkiye'de inanılmaz popüler ve starım' dedim ama kapıdan kovuldum. Daha 16 yaşındaydım. Sonra onların CEO'su benim için İstanbul'a geldi."

"HARİKA TEPKİLER ALIYORUM"

Tilki'ye daha önce de yeni şarkısıyla ilgili aldığı geri dönüşler sorulmuştu. Tilki, buna "Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa'dan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların dışında Türkler zaten beni çok güzel destekliyor. Bu desteğe ihtiyacım vardı ve sağ olsunlar bana bu desteği verdiler." yanıtını vermişti.