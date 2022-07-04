Aleyna Tilki, bezli bebeklere benzetildi

Aleyna Tilki'nin şort ve sütyen kombini olay oldu.

“Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü direk dansçısı olurdum” diyen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde direk dansı yaptığı pozlarıyla gündeme gelmişti.

Her hareketi olay olan Tilki, şimdi de konserde giydiği kıyafetle konuşuldu.

Beğenilmedi

Tilki beyaz kısacık şortu beyaz külotlu çorabı ve beyaz sütyeniyle sahneye çıktı. Genç şarkıcının tarzına pek çok olumsuz yorum geldi.

Tilki'nin paylaştığı fotoğraflar için bazı takipçileri bebek bezi giymiş yorumunda bulundu.

"İnsanlar ne düşünecek"



Tilki daha sonra o kıyafetlerle üzerinde İngilizce "İnsanlar ne düşünecek" yazan mezar taşıyla poz verdi.