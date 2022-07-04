Petrol
111.49
-0.13%
Euro
17.4836
0.03%
Dolar
16.7633
0.05%
Altın
976.21
0.02%
Borsa
2444
-1.57%
Bitcoin
322.638
-0.88%
BTXN Coin
6.88
-3.77%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Aleyna Tilki, bezli bebeklere benzetildi

    Aleyna Tilki'nin şort ve sütyen kombini olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 07:01
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 07:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki, bezli bebeklere benzetildi

    “Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü direk dansçısı olurdum” diyen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde direk dansı yaptığı pozlarıyla gündeme gelmişti.

    Her hareketi olay olan Tilki, şimdi de konserde giydiği kıyafetle konuşuldu.

    Beğenilmedi

    Tilki beyaz kısacık şortu beyaz külotlu çorabı ve beyaz sütyeniyle sahneye çıktı. Genç şarkıcının  tarzına pek çok olumsuz yorum geldi.

    Tilki'nin paylaştığı fotoğraflar için bazı takipçileri bebek bezi giymiş yorumunda bulundu.

    "İnsanlar ne düşünecek"

    Tilki daha sonra o kıyafetlerle üzerinde İngilizce "İnsanlar ne düşünecek" yazan mezar taşıyla poz verdi.

    Aleyna Tilki, bezli bebeklere benzetildi #1

    Aleyna Tilki, bezli bebeklere benzetildi #2

    Aleyna Tilki, bezli bebeklere benzetildi #3

    Aleyna Tilki, bezli bebeklere benzetildi #4

    Aleyna Tilki, bezli bebeklere benzetildi #5


    İlginizi Çekebilir

    Ford ve GM, 2025 yılında Tesla’yı geçebilir
    Otomobil

    Ford ve GM, 2025 yılında Tesla’yı geçebilir

    Akdeniz Oyunları'nın 9. gününde 12 madalya daha
    Milli Takımlar

    Akdeniz Oyunları'nın 9. gününde 12 madalya daha

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!
    Metabot

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!

    Görüş Bildir