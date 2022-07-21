Aleyna Tilki, Billboard dergisine konuştu

Genç popçu Aleyna Tilki, Amerikan müzik dergisi Billboard’a röportaj verdi. Tilki, çocukluk hayalini anlattı, kadınlara “Cesur olun, vücudunuzu sevin” dedi.

Daha önce Spotify’ın dünya çapındaki EQUAL listesinin kapağında yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de Amerikan müzik dergisi Billboard dergisine röportaj verdi.

Kendisi gibi şarkıcı olan Ariete ve Sara James’le birlikte Billboard dergisine konuşan Tilki, güçlü kadın profilini çizdi.

‘Türkiye’nin genç yıldızı’

Röportajdan bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşan Tilki, yaşadığı heyecanı da hayranlarına anlattı.

22 yaşındaki şarkıcı hakkında sitesinde bilgi veren Bilboard, Tilki’nin 14 yaşında kariyerine başladığını ve Türkiye’nin genç yıldızı olarak görüldüğünü belirtti.

Aleyna Tilki’nin Bilboard dergisine verdiği röportaj şu şekilde:

Sanatçı olmak istediğinizi ne zaman anladınız?

“Çocukken şarkı söylemeyi hep severdim ama bilime takıntılıydım ve büyüdüğümde laboratuvarda çalışmak istiyordum. Biraz daha büyüdükçe duygularımı dışa vurabileceğim bir platforma ihtiyacım vardı, bu yüzden her şeyi müziğe döktüm.”

Spotify EQUAL Global Müzik Programı elçisi olarak nasıl bir deneyim yaşadınız?

“Çocukluğumdan beri bu anın hayalini kurdum. EQUAL’ın bir parçası olmak benim için büyük bir onur, çünkü program benim arkasında durduğum her şeyi yansıtıyor."

Müzikal yolculuğunuzda size hangi kadınlar eşlik etti?

“Dua Lipa, ilk single’ım ‘Retrograde’in yazarlarından biriydi ve bu benim için çok değerliydi. Türk efsanesi Selda Bağcan, beni her zaman hem duygusal hem de müzikal anlamda destekledi. Son olarak, kardeşim Ayça Tilki. O da bir sanatçı ve büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum.”

Müziğe başlamak isteyen kadınlara vereceğiniz bir tavsiye nedir?

“Bedeninizi ve yansıttığınız imajı koruduğunuzdan emin olun. Cesur olun, kendi yolunuzda yürüyün. Vücudunuzu sevin ve sizin için önemli olan değerlere sadık kalın. Sektörün sizi şöhret için önemli olan şeylerden ödün vermeye zorlamasına izin vermeyin.”