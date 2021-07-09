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    Aleyna Tilki dadı arıyor

    Bir türlü kendisine uygun asistan bulamayan Aleyna Tilki, karar değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 09:48
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    Aleyna Tilki dadı arıyor

    Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

    "TRİP ÇEKEMEM"

    Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine dadıyla çalışmaya karar verdiğini yazdı: “Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey.”

    Aleyna Tilki’nin paylaşımına takipçilerinden mesaj yağdı.

    Aleyna Tilki dadı arıyor #1

    Aleyna Tilki dadı arıyor #2

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