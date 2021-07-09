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- Aleyna Tilki dadı arıyor
Aleyna Tilki dadı arıyor
Bir türlü kendisine uygun asistan bulamayan Aleyna Tilki, karar değiştirdi.
- Haber Merkezi
- 09.07.2021 - 09:02
- Güncelleme : 09.07.2021 - 09:48
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine dikkat çekici bir mesaj paylaştı.
"TRİP ÇEKEMEM"
Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine dadıyla çalışmaya karar verdiğini yazdı: “Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey.”
Aleyna Tilki’nin paylaşımına takipçilerinden mesaj yağdı.