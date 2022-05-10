Aleyna Tilki: Eleştirenlere kapak oldu

Aleyna Tilki, kendisini eleştirenleri kapakladığını söyledi.

Aleyna Tilki, önceki gün Çatalca'da gerçekleşen 'Yaza Merhaba' partisinde sahneye çıktı. İddialı bir sahne kostümüyle sahneye çıkan Aleyna Tilki, 2 saat boyunca sahnede kaldı.

"Kapak oldu"

Sahne öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Aleyna Tilki “Şarkım 80 ülkede listeye girdi. Equal Global'de ilk Türk kadın şarkıcı olarak listeye girdim, daha ne diyebilirim ki? Eleştirilere kapak olsun. İtinayla kapak yapılır!

Son 30 yılda dünyada benim yakaladığım başarıya ulaşan başka Türk sanatçı yok. Ben bu başarıyla diğer gençlere kapı açtım. Bundan dolayı da ayınca mutluyum." dedi.

Aleyna'nın kaderi

Son klibi hakkında yapılan eleştirileri de değerlendiren Aleyna Tilki, "Evet çok olumsuz eleştiri var ama bir o kadar da aklı başında yorumda bulunan var. Ben alışkınım bu duruma. İlk okulda dahi böyleydi. Adıma hep dedikodu çıkartırlardı. Star doğunca böyle şeyler de olabiliyor" dedi.