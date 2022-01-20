Aleyna Tilki evini değiştirdi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren saplantılı hayranı yüzünden başka bir eve taşındığını açıkladı.

'Uzi' lakabıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda takıntılı bir hayranı yüzünden zor günler geçirdi.

Aleyna Tilki'nin yaşadığı siteye tellerden atlayıp giren Muhammed Erkam Aç isimli şahıs, komşulara şarkıcının dairesini sordu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

Komşulardan biri güvenliği arayıp durumu bildirirken şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muhammed Erkam Aç, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki’nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

ALEYNA'DAN İSYAN: KAPIMA BİZZAT PUSU KURDU

Aleyna Tilki ise sosyal medyadan isyan ederek olayın kendisinin konserdeyken yaşandığını belirtti.

Tilki'nin paylaşımında, "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur!! En büyük cezayı talep ediyorum! Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı…" ifadeleri yer aldı.

TAŞINMAK ZORUNDA KALDI

Şahsın serbest bırakılmasına tepki gösteren Tilki, çareyi evini değiştirmekle buldu.

Tilki, ailesiyle yaşadığı siteden ayrılarak başka bir siteye yerleşti.

"HESAPLAŞMAK İSTEYEN DİREKT BANA YAZSIN"

Şarkıcı, haberi ise sosyal medyadan duyurdu.

Olayla ilgili ikinci bir paylaşım yapan Tilki, 'hodri medyan' diyerek "Bu beni rahatsız edenler! Evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra!!!!! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" ifadelerine yer verdi.

Aleyna Tilki'nin yaşadığı siteye giren saplantılı hayran kamerada