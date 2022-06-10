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- Aleyna Tilki, Gülşen'e benzetildi
Aleyna Tilki, Gülşen'e benzetildi
Yeni şarkısı 'Diamonds' ile müzik piyasasını sallamaya devam eden güzel şarkıcı Aleyna Tilki, kombiniyle de olay yarattı.
- Haber Merkezi
- 10.06.2022 - 07:33
- Güncelleme : 10.06.2022 - 08:26
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim Aleyna Tilki, son olarak mini eteğiyle verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Mini etekli poz
Son olarak Instagram hesabından mini eteğiyle uzanarak poz verdiği anları paylaşan ve takipçilerine yeni şarkısını nasıl bulduklarını soran Aleyna Tilki, güzelliğiyle herkesi beğeni yağmuruna tutuldu.
Aleyna Tilki’nin bu cesur tarzı meslektaşı Gülşen’e benzetildi.
Yine buluştular
Tilki, mini etekli pozlarından sonra yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına İngiltere'ye gittiğini de duyurdu. İki genç şarkıcı Londra'da çektirdiğikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladı.