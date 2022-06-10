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Aleyna Tilki, Gülşen'e benzetildi

Aleyna Tilki, Gülşen'e benzetildi

Yeni şarkısı 'Diamonds' ile müzik piyasasını sallamaya devam eden güzel şarkıcı Aleyna Tilki, kombiniyle de olay yarattı.