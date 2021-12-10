Aleyna Tilki, Gülşen'i eleştirenlere tepki gösterdi

Aleyna Tilki, Gülşen'in konserde giydiği kıyafeti eleştirenlere, "Çok ayıp yaptığınız" dedi.

Giydiği kendine has kıyaferlerle sahnelerde göz kamaştıran Ünlü şarkıcı Gülşen'e gelen tepkilere Aleyna Tilki kayıtsız kalmadı.

GÜLŞEN KONSERİNDE GİYDİĞİ KIYAFETLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son olarak Bursa'da konser veren Gülşen, derin yırtmaçlı ve göbek dekolteli elbisesiyle yine dikkatleri üzerine çekmişti.

Düzgün fiziğiyle ilgi odağı olan 45 yaşındaki şarkıcının, sosyal medya hesabından paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede on binlerce beğeni gelmişti.

Kıyafeti hakkında ünlü isimlerden eleştiri yağmuruna tutulan Gülşen'e Aleyna Tilki'den destek geldi.

ALEYNA TİLKİ: YAPTIĞINIZ ÇOK AYIP

Tilki, sosyal medya hesabından, "Ya! Gülşen Hanım şu anda giydiği her şeyi kaliteyle taşıyan ve en önemlisi kendi sözünü ve müziğini yapan bir kadın-anne. Çok ayıp yaptığınız. Dünyada müzik yapan insanlar kaygılandığı için mi güzel stylingler yapıyor? Biz burada neden bu zihniyeti aşamıyoruz? Çok sürrealsiniz ya!" ifadelerini kullandı.





Gülşen'in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti ViDEO

MUAMMER KETENCİ, GÜLŞEN'İ ÇOK SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günler televizyon programına katılan ünlü modacı Muammer Ketenci, Gülşen hakkında, "Acaba kendisini böyle mi eleştiriyor. 'Bittim artık, sesim yok mutlaka konuşulmam gerekiyor' deyip. Gidiyor tasarımcısına diyor ki 'aç beni açabildiğin kadar ama ilk kıyafetten biraz daha kapat. Bu sefer komple açacağına popomun yan kısmını aç patlatalım." demişti.