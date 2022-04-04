Aleyna Tilki: Hobi olarak kavga edeceğim

İç çamaşırlı pozlarıyla konuşulan Aleyna Tilki, ilginç açıklamalarıyla yine gündeme geldi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozuyla gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kot pantolonlu pozunu paylaşınca tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, şimdi de kendisini eleştirenlere verdiği cevapla konuşuluyor.

Artık kavga edeceğini duyuran genç şarkıcı, "Bundan sonra beni insan gibi görmeyip boş boş eleştiren herkesle hobi olarak eğlence için kavga edeceğim." dedi.

"GÜZELİM VE YETENEKLİYİM"

Aleyna Tilki açıklamasında "Sen Aleyna'sın yapma böyle şeyler diyenler... Evet Aleyna'yım. Onlar da Ayşe, Fatma, Ali falan yani herkes bir insan. Güzelim ve yetenekliyim diye daha az yeteneği olanla evren düzeyindeki varlığımızın değeri birbirinden farklı olmuyor ki..." dedi.