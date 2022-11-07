Aleyna Tilki: İç çamaşırımı konuşmanız taciz

Geçtiğimiz aylarda klibinde iç çamaşırlı olması çok konuşulan Aleyna Tilki, bir kişiden gelen çirkin mesajı paylaşarak isyan etti.

Take It or Leave It klibinde de iç çamaşırlı halleriyle günlerce konuşulan Aleyna Tilki, yeni şarkısı Tanırım İntiharı ile de gündem oldu.

"Popon gözükmüyor"

Tilki, son olarak ise sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma sinirlenerek isyan etti. Aleyna Tilki, kendisine gelen "Şahane popon yeterince gözükmüyor. Daha çok ön plana çıkar. Take It or Leave It'de ne güzel gözüküyordu." mesajını paylaştı.

"Tacizlerin devamı"

Genç şarkıcı, bu mesajı paylaşarak "Bu tweet, toplumun çok büyük bir bölümünün iç sesi. Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi! Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var!" dedi.

"Hani muhafazakardınız"

Tilki, bir başka paylaşımda ise "Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı! Ama siz iyiliği değil, insanların baskı hissetmeden yaşayabilmesini kısıtlamak ve onları daha çok travmatize etmeyi seçtiniz hep!" yorumuyla gündem oldu.