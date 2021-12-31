Aleyna Tilki isyan etti

Konser sırasında Aleyna Tilki'nin evine giden takıntılı hayranı ünlü şarkıcının ailesine zor anlar yaşattı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki dün akşam hayranlarıyla buluştu. Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı.

Bir hayranı Aleyna Tilki konserdeyken çitlerden atladı, evinin bir korku yaşadı. Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.

"TAKINTILI HAYRAN"

Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; 'Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur!! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı…' ifadelerini kullandı.